F-Secure osti maailmanlaajuisesti toimivan kyberturvallisuusyhtiön

18.6. 10:54

Tietoturvayhtiö F-Secure ostaa maailmanlaajuisesti toimivan kyberturvallisuusyhtiö MWR InfoSecurityn.

Lähes 400 työntekijän MWR InfoSecurity on F-Securen mukaan yksi maailman suurimmista kyberturvallisuuspalveluita yrityksille globaalisti tarjoavista yhtiöistä. Yhtiön liikevaihdoksi kesäkuun lopussa päätyvällä 12 kuukauden tilikaudella arvioidaan noin 31 miljoonaa euroa.



Kauppahinta on noin 92 miljoonaa euroa, minkä lisäksi kauppaan sisältyy noin 29 miljoonan ehdollinen osuus, joka tulee maksettavaksi 18 kuukauden kuluttua riippuen sovittujen liiketoimintatavoitteiden toteutumisesta.



MWR InfoSecurityn päätoimipaikat sijaitsevat Britanniassa, Yhdysvalloissa, Etelä-Afrikassa ja Singaporessa.



– Kaupan myötä F-Secure on Euroopan suurin kyberturvallisuuspalveluita sekä ratkaisuja tietomurtojen tunnistamiseen ja niihin reagoimiseen tarjoava yhtiö, yhtiö kertoo tiedotteessaan.