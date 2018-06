Ulkomaat

”Yhtäkkiä helvetti oli irti” – Poliisi selvittää kuolemaan johtanutta ammuskelua New Jerseyssä

Ainakin kaksi ampujaa iski New Jerseyn Trentonissa järjestettyyn Art All Night - tapahtumaan.

Ammuskelussa loukkaantui 20 ihmistä. Poliisi surmasi toisen ampujista ja otti kiinni toisen. Kuollut ampuja oli 33-vuotias mies.

Ammuskelun motiivista ei ole vielä tietoa.

