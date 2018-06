Ulkomaat

Taidefestivaaleilla Yhdysvalloissa ammuttiin – yksi kuoli, 20 loukkaantunut

Taidefestivaaleilla Yhdysvalloissa ammuttiin – yksi kuoli, 20 loukkaantunut 17.6. 15:38

Ampujia saattaa olla useampia kuin yksi.

Yhdysvaltain New Jerseyssä yksi ihminen on kuollut ja 20 haavoittunut taidefestivaaleilla tapahtuneessa ampumavälikohtauksessa.



Vuorokauden läpi kestävät paikallisia taiteilijoita esittelevät festivaalit keskeytyivät välikohtaukseen sunnuntaina aamuyöllä paikallista aikaa, kertoo paikallislehti The Trentonian.



Haavoittuneista neljä vietiin sairaalaan kriittisessä tilassa, heistä yksi on 13-vuotias poika, kertovat viranomaiset. Viranomaisten mukaan kuollut on yksi epäillyistä ampujista.



Poliisi kertoo ottaneensa lisäksi kiinni yhden epäillyn.