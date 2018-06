Ulkomaat

Siirtolaislaiva Aquarius saapui Valenciaan





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Siirtolaisten joukossa kymmeniä alaikäisiä

Siirtolaisia Välimerestä pelastanut Aquarius-laiva on saapunut Valencian satamaan. Jo aiemmin satamaan saapui toinen Italian valtion aluksista, joille oli siirretty Aquariuksen siirtolaisia muun muassa siksi, että alukselta oli loppumassa ruoka ennen Espanjaan pääsyä.Satamaan on määrä saapua vielä kolmas siirtolaisia kuljettava alus. Laivoja vastassa on yli 2 000 ihmisen avustusjoukko.Siirtolaiset pelastettiin viime viikonloppuna Välimereltä lähellä Libyan rannikkoa. Ihmisistä tuli poliittinen kiista, sillä Malta ja Italian uusi oikeistolainen hallitus estivät siirtolaisia kuljettaneen Aquariuksen pääsyn maihin. Lopulta Espanja suostui ottamaan laivan vastaan.Laivoilla olevat siirtolaiset lauloivat ja tanssivat alusten lähestyessä satamaa. Avustusjärjestö twiittasi laivoilla olleiden innostuksesta.Pääasiassa Afrikasta kotoisin olevia siirtolaisia vastassa on yli 2 000 ihmisen avustusjoukko, johon kuuluu tuhat Punaisen ristin vapaaehtoista ja 470 tulkkia. Ensimmäisen laivan rantauduttua lääkintähenkilökunta nousi alukseen ja teki siirtolaisille alustavan terveystarkastuksen, ennen kuin heidät päästettiin pienissä ryhmissä maihin.Kova aallokko ja tuuli pakotti laivat purjehtimaan kiertotietä Espanjaan. Satamaan pääsy tarkoittaa Aquariuksen siirtolaisten viikon pituisen merimatkan päätöstä.Valencian satamaan oli ennen laivojen saapumista pystytetty suuri banderolli, jossa luki useilla kielillä ”Tervetuloa kotiin”.Eräs Punaisen ristin vapaaehtoisista kertoi, miten ihmiset tarjoutuvat auttamaan miten vain voivat, esimerkiksi tarjoamalla majoitusta tai ilmoittautumalla vapaaehtoisiksi.Yli 600 siirtolaisen joukossa on ainakin seitsemän raskaana olevaa naista, 11 alle 13-vuotiasta lasta ja lähes 90 murrosikäistä. Lääkärit ilman rajoja -järjestön (MSF) mukaan he ovat peräisin kaikkiaan 26 eri maasta, pääasiassa Afrikasta, mutta myös Afganistanista, Pakistanista ja Bangladeshista. Ranskalaisen avustusjärjestön Aquarius-alus pelasti heidät Libyan rannikon lähistöltä viikko sitten. MSF on hoitanut siirtolaisia laivalla.Italia ja Malta kieltäytyivät molemmat päästämästä Aquariusta satamiinsa, syyttäen toisiaan humanitaaristen ja EU-sitoumusten rikkomisesta. Lopulta Espanja sanoi, että se voi ottaa siirtolaiset vastaan. Lauantaina Espanja kertoi, että Ranska oli tarjoutunut ottamaan vastaan siirtolaisista ne, jotka täyttävät turvapaikkakriteerit. Ranska suututti aiemmin Italian syyttämällä sitä vastuuttomaksi, kun maa ei suostunut ottamaan siirtolaisia vastaan.Samaan aikaan kaksi hollantilaisen avustusjärjestön alusta on saapunut Libyan rannikolle avustamaan meren ylitystä yrittäviä siirtolaisia. Italia on sanonut, ettei se aio päästää aluksia satamiinsa.