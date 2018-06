Ulkomaat

Presidentti Trump: Minulla ja Pohjois-Korean Kim Jong-unilla on "mahtava kemia"

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoi perjantaina toimittajille Valkoisen talon ulkopuolella, että hänellä on "mahtava kemia" Pohjois-Korean Kim Jong-unin kanssa.

Trumpin mukaan pitkään jatkunut kansainvälisen politiikan pattitilanne ydinaseilla varustetun Pohjois-Korean kanssa on enimmäkseen ratkaistu.Trump kertoi aiemmin perjantaina myös antaneensa Kim Jong-unille "hyvin suoran" puhelinnumeronsa kahdenvälisiä keskusteluja varten.– Se on hyvin tärkeä asia. Meillä on nyt viestintäyhteys, Trump kommentoi.Presidentti Trump tapasi Pohjois-Korean diktaattori Kim Jong-unin Singaporessa 12. kesäkuuta.Valkoisen talon perjantaina julkaisemalla videolla Trump kutsui tapaamista "avoimeksi, suoraksi ja hyvin tuottoisaksi". Useat kansainväliset tarkkailijat ovat suhtautuneet epäilevästi tapaamisen tuloksiin.