Ulkomaat

CNN: Yhdysvallat erottanut jo 2 000 siirtolaislasta vanhemmistaan

16.6. 1:56

Yhdysvaltain viranomaiset ovat erottaneet jo 2 000 maan etelärajan ylittänyttä lasta vanhemmistaan sen jälkeen, kun Donald Trumpin hallinnon oikeusministeri Jeff Sessionsin määräämät uudet tiukat maahantulolinjaukset otettiin käyttöön.

Asian on vahvistanut televisiokanava CNN:lle Yhdysvaltain kansallisesta turvallisuudesta vastaava virasto Department of Homeland Security.



Viraston edustajan mukaan huhtikuun 19. päivän ja toukokuun lopun välisenä aikana yhteensä 1 995 alaikäistä maahantulijaa on erotettu 1 940 aikuisesta maahantulijasta, jotka ilmoittivat olevansa lasten huoltajia.



Sessions on aiemmin sanonut, että perheiden hajottaminen on väliaikaista, mutta CNN:n mukaan viranomaisilla ei ole selkeää suunnitelmaa siitä, miten perheet yhdistetään.