Ulkomaat

Mies myi tiibetiläistaustaisten tietoja Kiinalle – Ruotsi tuomitsi vankeuteen vakoilusta

15.6. 14:48

Mies oli kerännyt tietoja toisista Ruotsissa asuvista tiibetiläisistä ja myynyt tiedot Kiinalle.

Ruotsissa tuomittiin perjantaina tiibetiläistaustainen mies vuoden ja kymmenen kuukauden vankeuteen niin kutsutusta pakolaisvakoilusta. Mies oli kerännyt tietoja toisista Ruotsissa asuvista tiibetiläisistä ja myynyt tiedot Kiinalle.



Miehen toiminta on oikeuden mukaan ollut omiaan aiheuttamaan huomattavaa vaaraa sekä tiibetiläistaustaisille henkilöille Ruotsissa että heidän läheisilleen Tiibetissä, toteaa tuomioistuin. Tiedot olivat sellaisia, joita Kiina voi käyttää painostaakseen vakoiltujen sukulaisia, jotka vielä asuvat Tiibetissä.



Miehen on tuomioistuimen mukaan täytynyt tietää, että henkilö, jolle hän luovutti tietoja, on kiinalainen tiedustelu-upseeri.



Niin kutsuttu pakolaisvakoilu on toimintaa, jossa valtio urkkii tietoja maan ulkopuolella asuvista kansalaisistaan. Pakolaisvakoilua harjoittavat lähinnä totalitaariset valtiot.