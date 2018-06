Ulkomaat

Mediat: Trooppiset vedet sulattavat pian maailman suurimman jäävuoren

B15-niminen jäävuori on matkannut 18 vuodessa yli 10 000 kilometriä.

Kansainväliseltä

https://earthobservatory.nasa.gov/IOTD/view.php?id=92238&eocn=home&eoci=iotd_title