Ulkomaat

Ainutlaatuinen video julki Pohjois-Koreassa – tällaisia kuvia Kim Jong-unista on tuskin koskaan maassa nähty

Yllä olevalla videolla kooste Pohjois-Korean KCTV-kanavan julkaisemasta materiaalista.

















Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy