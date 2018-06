Ulkomaat

Kuuluisa jääkautinen kivi­muodostelma tuhoutui Britanniassa – jättivätkö vandaalit puumerkkinsä tekopaikalle?





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Someraivo nousi





Brimham Rocks selvisi dinosauruksista ja lukemattomista ihmissukupolvista, mutta ei kestänyt Kyleä, Aliyahia, Sionaa, Leetä ja Cheziä vuonna 2018.