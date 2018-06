Ulkomaat

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump täytti 72 vuotta

Toissa vuonna Trumpista, silloin 70 vuotta, tuli vanhin ihminen, joka on valittu presidentiksi Yhdysvalloissa – tosin Ronald Reagan oli 73-vuotias kun hänet valittiin toiselle kaudelleen 1984.Trumpin fyysinen ja psyykkinen terveys ovat nousseet puheenaiheiksi Yhdysvalloilla ja maailmalla.Toukukuussa ilmeni, että Trump itse oli sanellut terveyttään koskevan lausunnon vuonna 2015. Lausunto ylisti estoitta Trumpin terveyttä, ja siinä sanottiin muun muassa, että jos hänet valitaan, hän on "tervein ihminen, joka koskaan on valittu presidentiksi".Trump oli lääkärinlausuntoa annettaessa republikaanien presidenttiehdokas.Tammikuussa Valkoisen talon lääkäri kuvasi Trumpin terveyttä erinomaiseksi.