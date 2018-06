Seitsemän brittijääkäriä kuoli 75 vuotta sitten hämärissä olosuhteissa – salainen harjoitus tähtäsi Normandian maihinnousuun

Ulkomaat

Seitsemän brittijääkäriä kuoli 75 vuotta sitten hämärissä olosuhteissa – salainen harjoitus tähtäsi Normandian

Myrskyisänä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Asioiden selvittäminen vaikeaa

Miksi salaisuutta piti vaalia?





Vaatiko itsepäinen komentaja mahdottomia?