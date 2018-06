Ulkomaat

Valkoinen talo julkaisi kohuvideon, jonka Trump näytti Kim Jong-unille iPadiltaan

Voit katsoa videon otsikon alla olevasta videoikkunasta. Jutun kuvat ovat kaappauksia videolta.









Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Voimme käyttää videota muissa maissa”









”Koko hanke haiskahtaa amatöörimäisyydelle”









Koko hanke näyttää yritykseltä saada pois päiväjärjestyksestä pähkähullu idea, joka oletettavasti on saanut alkunsa Valkoisen talon ovaalihuoneessa.