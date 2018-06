Ulkomaat

Asiantuntija Kimin ja Trumpin kohtaamisesta: ”Tämä oli lähtölaukaus”

Kahdenkeskinen tapaaminen kesti alle tunnin

Trumpin mukaan tapaamista kritisoineilla "vihaajilla ja häviäjillä" ei ole enää mitään sanottavaa

KCNA: Kim vaikuttunut Singaporen siisteydestä ja kauneudesta