Ulkomaat

Välimerellä suunnitellaan yhteistyötä kadonneiden siirtolaisten löytämiseksi

Välimerellä suunnitellaan yhteistyötä kadonneiden siirtolaisten löytämiseksi 12.6. 3:01

Välimeri Aloitteen teki kadonneiden henkilöiden komissio ICMP.

Osa Välimeren valtioista suunnittelee yhteistyötä, jonka tarkoituksena on etsiä alueella kadonneita siirtolaisia.



Aloitteen etsintätyöhön teki maanantaina kansainvälinen kadonneiden henkilöiden komissio ICMP. Tapaamisessa Roomassa oli mukana edustajia Italiasta, Maltalta, Kreikasta ja Kyprokselta. Välimeren alueella kadonneita siirtolaisia arvioidaan olevan noin 16 000, tapaamisessa todettiin.



Maahanmuuttopolitiikka on kiristynyt niin Välimeren valtioissa kuin muuallakin Euroopassa.



Espanja lupasi maanantaina päästää Valencian satamaan Italian ja Maltan torjuman laivan, jonka kyydissä on 629 merestä pelastettua siirtolaista.