Ulkomaat

EU vaatii Italiaa ja Maltaa auttamaan merelle jääneitä siirtolaisia 11.6. 15:09

YK:n pakolaisjärjestö on vaatinut maita sallimaan aluksen rantautumisen.

EU-komissio vaatii Italiaa ja Maltaa kantamaan humanitaarisen vastuunsa eli antamaan apua hätää kärsiville siirtolaisille, jotka ovat jääneet merelle. Italia ja Malta ilmoittivat viikonloppuna, että ne eivät ota vastaan pelastusalusta, jossa on yli 600 Välimereltä pelastettua siirtolaista.



Komissio on ollut yhteydessä Italiaan ja Maltaan viikonloppuna ja kontaktit jatkuvat, tiedottaja kertoo.



Myös YK:n pakolaisjärjestö on vaatinut maita sallimaan aluksen rantautumisen.