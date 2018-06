Ulkomaat

Trump ja Kim tapaavat – ISTV:n suora lähetys kello 01.30 alkaen





IS seuraa Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ja Pohjois-Korean johtajan Kim Jong-unin tapaamista varhaisesta tiistaiaamusta alkaen välittämällä suoraa kuvaa Singaporesta. Uutistoimisto Reutersin suora lähetys alkaa kello 01.30 Suomen aikaa.Varsinaisen tapaamisen on määrä alkaa kello 04 Suomen aikaa. Sitä ennen johtajat siirtyvät kokouspaikalle Singaporen Sentosan saaren Capella-hotelliin. Välitämme paikalta myös CNN:n suoran lähetyksen.Valkoinen talo on vahvistanut, että Trump ja Kim kohtaavat kokouksen aluksi toisensa kahden kesken vain tulkit mukanaan. Kokouksen kulusta ei ole annettu etukäteen muita tietoja. Epäselvää on, missä vaiheessa johtajat tulevat yhdessä yhdessä kuvattavaksi.ISTV analysoi kokouksen siihenastista antia suorassa studiolähetyksessä alkaen kello 10 Suomen aikaa.