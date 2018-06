Viivi Avellán perheineen asuu aivan Trumpin ja Kimin kokouspaikan naapurissa – ”Jopa taloyhtiön katolla on tarkka-ampujia”

Ulkomaat

Viivi Avellán perheineen asuu aivan Trumpin ja Kimin kokouspaikan naapurissa – ”Jopa taloyhtiön katolla on tar













Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000005708275.html

https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000005714786.html