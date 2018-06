”Paholaisen valtakunta” murenee ja ”uusi aikakausi” alkaa – näin Pohjois-Koreassa on arvioitu historiallista huippukokousta

Ulkomaat

”Paholaisen valtakunta” murenee ja ”uusi aikakausi” alkaa – näin Pohjois-Koreassa on arvioitu historiallista h

Yllä olevalla videolla Kim Jong-un poistui hotelliltaan hölkkäävien turvamiesten ympäröimässä autossaan.





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000005353820.html

Vihjaako ”uusi aikakausi” Pohjois-Korean olevan tällä kertaa tosissaan?