Ulkomaat

Naku-uinnin maailmanennätys syntyi 12-asteisessa vedessä Irlannissa – hyväntekeväisyys­tapahtuman järjestäjä:









Vuosittainen perinne





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Rahaa hyväntekeväisyyteen









Ensi kertaa julkisesti alasti