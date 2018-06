Kim Jong-unin hotellissa huipputiukat turvatoimet – pariskunta yritti kuvata salaa Pohjois-Korean johtajaa: ”Miten he uskaltavat”

Ulkomaat

Kim Jong-unin hotellissa huipputiukat turvatoimet – pariskunta yritti kuvata salaa Pohjois-Korean johtajaa: ”M

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy









Mustapukuisia miehiä

















Pariskunta yritti kuvata salaa

https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000005711496.html