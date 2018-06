Ulkomaat

Lähes 40 siviilin pelätään kuolleen ilmaiskussa Syyriassa 8.6. 20:50

Syyrian sotaa tarkkailevan järjestön mukaan ilmaiskun olisi tehnyt Venäjä, mutta tietoa ei ole toistaiseksi vahvistettu.

Lähes neljäkymmentä siviiliä on saanut surmansa ilmaiskussa Idlibin maakunnassa Pohjois-Syyriassa myöhään torstai-iltana, sanoo sotaa tarkkaileva järjestö SOHR. Kuolleiden joukossa on viisi lasta.



Järjestön syyttää iskusta Venäjän ilmavoimia. Virallisesti järjestön tietoja ei ole varmistettu.



Suurin osa Idlibin maakunnasta on kapinallisryhmien hallinnassa.



Kaikkiaan yli 350 000 ihmistä on kuollut Syyrian sodassa. Miljoonat ovat joutuneet pakenemaan kodeistaan.