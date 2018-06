Tämä Trumpin ja Kimin tapaamisen valmisteluista tiedetään – pituusero, lahjat ja kokoushuone voivat aiheuttaa pulmia

Ulkomaat

Tämä Trumpin ja Kimin tapaamisen valmisteluista tiedetään – pituusero, lahjat ja kokoushuone voivat aiheuttaa





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy









Kokous voi venyä





Henkivartijoiden kohtaaminen









Saaren synkkä historia





Valtataistelua Trumpin takana





Pikkutarkat yksityiskohdat





Pituusero pulma, kättelyä seurataan





Purilaisia vai nuudeleita?





Näkyvätkö liput?

Kuka maksaa?





Sanktioista lahjaongelma

Mikä CVID?