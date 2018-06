Satelliittikuvat ennen ja jälkeen näyttävät Fuego-tulivuoren tuhojen kaameuden: ”Pelkäämme, että laava hautaa meidätkin”

Ulkomaat

Satelliittikuvat ennen ja jälkeen näyttävät Fuego-tulivuoren tuhojen kaameuden: ”Pelkäämme, että laava hautaa

Katso alla olevista vaihtokuvista kuvaa liikuttamalla, millaista tuhoa vyöryvä laava aiheutti asuinalueelle ja golfkentälle.













Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy