Yhdysvaltojen konsulaatin työntekijöillä outoja oireita Kiinassa – päässä kuuluvat äänet muistuttavat esimerkiksi vieriviä marmorikuulia

Ulkomaat

Yhdysvaltojen konsulaatin työntekijöillä outoja oireita Kiinassa – päässä kuuluvat äänet muistuttavat esimerki

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Samankaltaista Kuubassa

Huimausta, tinnitusta, näkö- ja kuulohäiriöitä