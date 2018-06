Ulkomaat

Ainakin 46 siirtolaista hukkui Jemenin rannikolla – useita kateissa

Ainakin 46 siirtolaista hukkui Jemenin rannikolla – useita kateissa

7.6. 2:44

Somaliasta tiistaina liikkeelle lähtenyt vene kaatui keskiviikkoaamuna lähellä Jemeniä.

Ainakin 46 siirtolaista on hukkunut heidän veneensä kaaduttua Jemenin rannikolla, kertoo Kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö IOM. Lisäksi useita ihmisiä on edelleen kateissa.



Veneen kyydissä oli kaikkiaan ainakin sata ihmistä, joista osa saatiin pelastettua. IOM:n mukaan kateissa on edelleen 16 ihmistä, joiden uskotaan hukkuneen.



Somaliasta tiistaina liikkeelle lähtenyt vene kaatui keskiviikkoaamuna lähellä Jemeniä.