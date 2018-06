Ulkomaat

Trump armahti elinkautiseen tuomitun 63-vuotiaan huumerikollisen – Kim Kardashian vetosi vangin puolesta

– Neiti Johnson on ottanut vastuun menneestä käytöksestään ja hän on ollut kahden vuosikymmenen ajan todella esimerkillinen vanki, Valkoinen talo kertoo.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Johnsonin on määrä