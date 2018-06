Ulkomaat

Viljasiilo räjähti Strasbourgissa – ainakin 11 loukkaantui

Räjähdyksen syy ei ole toistaiseksi tiedossa. Poliisi on eristänyt alueen uusien räjähdysten vaaran vuoksi.

Ainakin yksitoista ihmistä on loukkaantunut viljasiilon räjähdettyä Ranskan Strasbourgissa keskiviikkona. Asiasta uutisoi RTL. Kanavan mukaan loukkaantuneista neljän tila on vakava.



Paikallisten tiedotusvälineiden mukaan räjähdys tapahtui kello 9.30 paikallista aikaa kaupungin itäpuolella sijaitsevalla Port-du-Rhinin alueella. RTL:n mukaan alueelle jäi leijumaan räjähdyksen jälkeen paksu, tumma savupilvi.

Viranomaisten mukaan poliisi on eristänyt paikan, sillä olemassa on heidän mukaansa riski uusista räjähdyksistä. Räjähdyksen syystä ei ole toistaiseksi tietoa.