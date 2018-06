Ulkomaat

Valtava laavamassa tuhosi satoja koteja yhdessä yössä Havaijilla – ”Mikään ei pysäytä sitä”

Katso alapuolelta video toukokuun lopulta, jossa laava virtaa asuinalueiden kaduilla.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Laava voi viedä köyhältä perheeltä kaiken

Luvassa kenties äkillinen kivisade