YK: Yhdysvallat rikkoo lasten oikeuksia – Trumpin aikana jo satoja siirtolaisten lapsia riistetty vanhemmiltaan rajoilla

Ulkomaat

YK: Yhdysvallat rikkoo lasten oikeuksia – Trumpin aikana jo satoja siirtolaisten lapsia riistetty vanhemmiltaa





”Nollatoleranssi”





Kovaa arvostelua

Hän käyttää haavoittuvia keskiamerikkalaisia perheitä hyväksi agendaansaajaakseen. Se on häpeällistä.





Oikeusjutut kertovat karua kieltä