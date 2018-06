Ulkomaat

Näin muovijätettä on pyritty vähentämään maailmalla – muovipussit voivat viedä jopa vankilaan

Yllä olevalla videolla näytetään esimerkkejä roskaisilta rannoilta eri puolilta maailmaa.

Monissa kehittyvissä

BBC nostaa

Bangladeshissa muovipussit on kielletty, mutta lain toimeenpano ontuu.

Botswanassa jälleenmyyjille on määrätty maksuja, mutta säädöstä ei toteuteta eikä sitä valvota.

Eritreassa muovipussien kieltäminen on vähentänyt tukkeutuneiden putkien määrää dramaattisesti.

Gambiassa muovipussit on kielletty, mutta poliittisen umpikujan jälkeen ne on otettu uudelleen käyttöön.

Irlannissa verotus on vähentänyt muovipussien kulutusta 90 prosentilla.

Keniassa lehmät nielevät keskimäärin 2,5 muovipussia elämänsä aikana. Muovipusseille on nykyään täyskielto, ja niiden valmistuksesta, maahantuonnista tai käytöstä voi saada sakkoja tai jopa neljä vuotta vankeutta.

Kiinassa muovipussien kielto on vähentänyt pussien määrää 60–80 prosentilla vuodesta 2008, jolloin pusseja käytettiin Kiinassa kolme miljardia kappaletta vuodessa. Vähennys koskee ruokakauppoja, mutta ei toreja.

Marokossa muovipussit on kielletty, ja niitä on takavarikoitu jopa yli 420 tonnia vuodessa. Pussit on likimain korvattu kangaskasseilla.

Vietnamissa muovipusseja verotetaan, mutta ne ovat silti laajalti käytössä. Hallitus suunnittelee veron nostamista jopa viisinkertaiseksi.