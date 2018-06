Ulkomaat

Tulivuoren rinteellä avautui tappavan purkauksen jälkeen lohduton näkymä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy









Guatemalassa purkautuva tulivuori Fuego on haudannut pikkukyliä laavan ja tuhkan alle. Purkaus on surmannut jo ainakin 25 ihmistä, joukossa ainakin kolme lasta.Videokuva antaa käsityksen purkauksen voimasta. Maasto lähellä Fuegoa on peittynyt kauttaaltaan harmaaseen tuhkaan ja näky on kuin maailmanlopun jäljiltä.IS kysyi tulivuoritutkimuksen asiantuntijalta, miten purkauksen voimaa ja vaikutuksia voisi arvioida ja kuvailla.– Vaikka Fuego ei ole erityisen iso tulivuori, sen sijainti ja purkaus lähellä asutuskeskuksia lisäävät tuhoja, geologian dosentti Arto Luttinen https://www.is.fi/haku/?query=arto+luttinen Helsingin yliopistosta kertoo Ilta-Sanomille.– Tulivuoresta leviää tuhkaa tuulen suunnan mukaan laajalle alueelle asutuksiin, hän kertoo.

Tulivuoren purkauksessa vapautuu veden ja hiilen lisäksi ilmeisesti myös myrkyllisiä kaasuja. Mitä ne ovat ja mitä ne voivat aiheuttaa lähistön asukkaille?

Suomalaisia silminnäkijöinä