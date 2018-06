Ulkomaat

Madagaskarin pääministeri eroaa

4.6. 11:04

Afrikan itärannikon edustalla sijaitsevan Madagaskarin pääministeri eroaa. Olivier Mahafaly Solonandrasana julkisti tiedon erostaan maanantaina.

Uudeksi pääministeriksi on määrä etsiä konsensusehdokas, joka kelpaa saarivaltion poliittisen kriisin eri osapuolille. Uusi pääministeri on määrä nimittää kokoamaan hallitusta 12. kesäkuuta mennessä.



Intian valtameressä sijaitsevan Madagaskarin politiikka ajautui ongelmiin huhtikuussa kiistanalaisen vaaliuudistuksen myötä. Maassa on koettu muun muassa väkivaltaisia mielenosoituksia.