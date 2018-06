Ulkomaat

BBC: Ainakin kuusi kuollut tulivuorenpurkauksessa Guatemalassa

BBC: Ainakin kuusi kuollut tulivuorenpurkauksessa Guatemalassa 4.6. 3:17

Guatemalassa Keski-Amerikassa ainakin kuusi ihmistä on kuollut ja ainakin 20 loukkaantunut tulivuorenpurkauksessa, kertoo BBC.



Fuego-tulivuoren purkaus on levittänyt tuhkaa muun muassa maan pääkaupunkiin Guatemalaan, jonka lentokenttä on jouduttu sulkemaan tuhkan vuoksi. Kansalaisia on kehotettu käyttämään suojanaamioita välttyäkseen tuhkan hengittämiseltä.