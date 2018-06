Ulkomaat

Yli 50 maahanpyrkijää hukkui Välimereen sunnuntaina – osa kuolleista lapsia

Yli 50 maahanpyrkijää hukkui Välimereen sunnuntaina – osa kuolleista lapsia

3.6. 21:51

Välimeri Kymmeniä pelastettiin merestä.

Yli 50 Eurooppaan pyrkivää ihmistä hukkui Välimereen sunnuntaina.



Tunisian viranomaiset kertoivat löytäneensä 47 kuollutta merestä maahanpyrkijöitä kuljettaneen aluksen upottua maan rannikon ulkopuolella. Kansainvälisen siirtolaisuusjärjestö IOM sanoi, että uhriluku on vielä epävarma. Noin 70 ihmistä pelastettiin merestä onnettomuuden jälkeen.



Toisella puolella Välimerta yhdeksän maahanpyrkijää hukkui matkalla Turkista Kreikkaan. Kuusi kuolleista oli lapsia.



IOM:n mukaan noin 32 600 maahanpyrkijää on tänä vuonna selvinnyt hengissä merimatkasta Välimeren yli EU:hun. Melkein 640 ihmistä on joko kadonnut tai hukkunut matkalla.