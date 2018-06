Ulkomaat

Vakavia syytöksiä Atlantan ”tanssivasta kirurgista” – lähes 100 väittää kärsineensä skalpellin alla käytyään

Juuri nyt

Näytteitä Windell Boutten työmetodeista on nähtävissä yllä olevalla videolla.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Osa potilaista tunnisti itsensä Youtube-videoilta