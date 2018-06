Ulkomaat

Hampurin kansain­väliseltä lento­asemalta katkesivat sähköt – kenttä suljettu

3.6. 16:09

Saksa Laaja sähkökatkos on sulkenut Hampurin kansanvälisen lentoaseman.

Lentoaseman nettisivuilla lukee, että asema on tällä hetkellä täysin kiinni sähkökatkoksen takia. Lentoasema on tyhjennetty ihmisistä, ja koneet eivät saa laskeutua tai lähteä.



Sähkökatkos joutuu oikosulusta.



Hampurin lentoasema on viidenneksi suurin Saksassa. Se palvelee yli 17 miljoonaa matkustajaa vuodessa.