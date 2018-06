Ulkomaat

Yhdeksän hukkui Välimerellä, joukossa kuusi lasta

Yhdeksän ihmistä kuoli sunnuntaina Turkissa, kun Eurooppaan pyrkineitä ihmisiä kuljettanut vene upposi.

Kuolleista kuusi on lapsia. Onnettomuus sattui Välimerellä Antalyan maakunnassa Turkin eteläosassa. Viisi ihmistä onnistuttiin pelastamaan. Heidän kansalaisuutensa eivät ole tiedossa.



EU:n ja Turkin kaksi vuotta sitten solmimalla pakolaissopimuksella yritettiin hillitä ihmissalakuljetusta, mutta tästä huolimatta osa pakolaisista pyrkii yhä Turkista Eurooppaan vaarallista merireittiä pitkin.



Kansainvälisen siirtolaisuusjärjestö IOM:n mukaan lähes 11 000 ihmistä on pyrkinyt Kreikkaan tänä vuonna. Ainakin 35 heistä on kuollut.



Pyrkijöiden joukossa on ollut myös turkkilaisia, jotka ovat paenneet itsevaltaisen hallinnon pidätyksiä ja puhdistuksia.