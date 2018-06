Ulkomaat

Pienkone putosi New Yorkissa – kaksi kuollut

Kaksi ihmistä on myös kateissa.

Kaksi ihmistä on kuollut pienkoneen pudottua mereen Yhdysvaltojen New Yorkissa, kertoo Yhdysvaltain merivartiosto. Onnettomuus sattui Long Islandin saaren tuntumassa.



Kaksi ihmistä on lisäksi kateissa. Pelastusviranomaiset etsivät heitä. Onnettomuuden syy ei ole vielä tiedossa.