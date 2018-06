Havaijilla purkautuvan Kilauean kraatteri rauhoittui yllättäen – geologit epävarmoina siitä, mitä seuraavaksi tapahtuu

Ulkomaat

Havaijilla purkautuvan Kilauean kraatteri rauhoittui yllättäen – geologit epävarmoina siitä, mitä seuraavaksi

Tuoretta videokuvaa tulivuorenpurkauksesta on nähtävissä jutun yläosassa.





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Purkautumisaukko laajentunut lähes 10-kertaiseksi