Lähes 500 siviiliä kuoli USA:n sotatoimissa viime vuonna – 12 saman perheen jäsentä menehtyi iskussa perjantaina

Ulkomaat

Lähes 500 siviiliä kuoli USA:n sotatoimissa viime vuonna – 12 saman perheen jäsentä menehtyi iskussa perjantai

Pentagonin julkaiseman raportin mukaan viime vuonna kuolleiden siviilien määrä saattaa vielä nousta, koska liki saman verran kuolemantapauksia on vielä vahvistamatta.

