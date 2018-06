Ulkomaat

Saastunut salaatti levittää kolibakteeria Yhdysvalloissa – viisi ihmistä kuollut

Lisäksi yhteensä yli 190 ihmistä ympäri maata on sairastunut.

Yhdysvalloissa viisi ihmistä on kuollut saastuneen roomansalaatin aiheuttamassa kolibakteeriepidemiassa, uutisoi muun muassa CNN. Lisäksi yhteensä yli 190 ihmistä ympäri maata on sairastunut.Kyseessä on laajin kolibakteeriepidemia Yhdysvalloissa yli kymmeneen vuoteen. Vuonna 2006 pinaatin kautta levinnyt bakteeri sairastutti yli 200 ihmistä.BBC:n mukaan yhdysvaltalaisviranomaiset ovat kertoneet, että osa sairastuneista ei ole syönyt salaattia, vaan ovat olleet tekemisissä tartunnan saaneen ihmisen kanssa.Viranomaiset ovat kehottaneet ihmisiä olemaan syömättä rooman- eli romainesalaattia, elleivät voi olla täysin varmoja, että sitä ei ole kasvatettu Arizonan osavaltion Yumassa.Viime viikolla kerrottiin, että kymmenen siihen mennessä sairastuneista kärsi munuaisten vajaatoiminnasta.