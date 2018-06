Miljonääri pelkäsi Pohjois-Korean hyökkäystä – talon alle tunneliverkostoa kaivanut startup-yrittäjä paloi kuoliaaksi

Ulkomaat

Miljonääri pelkäsi Pohjois-Korean hyökkäystä – talon alle tunneliverkostoa kaivanut startup-yrittäjä paloi kuo





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vaarallisia sähköviritelmiä

Salaliittoteorioista kiinnostunut miljonääri