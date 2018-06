Ulkomaat

Kaksi tonnia ihmisulosteita kannettiin pois Mount Everestiltä

Kiina ilmoitti torstaina, että Everstin rinteiltä on huhtikuun jälkeen tuotu pois 8,5 tonnia jätteitä, jotka kiipeilijäryhmät ovat vuosien aikana jättäneet sinne.Tiibetin ja Nepalin rajalla sijaitseva 8 850 metrin korkuinen vuori on suosittu kiipeilykohde.Tiibetiläisten vuoristoviranomaisten 30 hengen joukko puhdisti vuorelta 5,2 tonnia kotitalousjätettä, 2,3 tonnia ihmisulosteita ja tonnin painosta kiipeilyvarusteita, kertoo Kiinan hallinnon sanomalehti Global Times.Lehden mukaan työ oli liki yhtä vaativaa kuin huipulle kiipeäminen, koska kehoa rasittava siivoaminen kulutti runsaasti happea sitä tekeviltä.Viime vuoden kiipeilykauden aikana Everestin huipun saavutti 202 kiipeilijää Tiibetin puoleiselta rinteeltä ja 446 Nepalin puolelta. Lisäksi tuhannet turistit kävivät perusleireissä alempana rinteellä.Ilmaston lämpeneminen on paljastanut jään alta kiipeilijöiden vuosikymmenten aikana jättämiä jätteitä. Tämä on herättänyt huolta ympäristön tilasta Nepalissa, Intiassa ja Kiinassa.Vuodesta 2015 lähtien Tiibetin viranomaiset ovat määränneet jokaisen Everestille kiipeävän tuovan mukanaan alas vähintään 8 kiloa roskia. Jokaisesta puuttuvasta kilogrammasta sakotetaan 100 dollarilla. Nepalissa sama sääntö on ollut voimassa vuodesta 2014.Kiina suunnittelee myös rakentavansa ympäristöystävällisiä käymälöitä ja jätteenkeräysasemia vuorelle, kertoo valtion tietotoimisto Xinhua.