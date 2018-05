Ulkomaat

Amerikkalainen tv-saarnaaja haluaa Dassault Falcon 7X -yksityissuihkarin – ”Ei Jeesuskaan nykyään aasilla ratsastelisi”

30.5. 22:44

Amerikkalainen televisioevankelista Jesse Duplantis, 68, haluasi seurakuntalaistensa kaivavan hieman kuvettaan.

Hieman tarkoittaa tässä tapauksessa 54 miljoonaa dollaria (runsasta 46,3 miljoonaa euroa), koska Duplantis tarvitsisi uuden yksityissuihkarin.



Duplantisin mukaan hän on keskustellut asiasta myös Jumalan kanssa, joka hänkin on ollut sitä mieltä, että kahdeksanpaikkainen Dassault Falcon 7X -suihkukone olisi paikallaan.



– Jos Jeesus olisi fyysisesti maan päällä nykyisin, niin ei hänkään aasilla ratsastelisi. Hän olisi lentokoneessa julistamassa sanaa kaikkialla maailmassa, Duplantis perusteli.



Dassault Falcon 7X -koneella on pitkä toimintasäde: yhdellä tankkauksella pääsee vaikkapa Pariisista Tokioon.