Havaijin asukkaita uhkaa vaara: Tulivuoren­purkaus syöksee ilmaan hengen­vaarallisia lasi­kiteitä

Tuhot ovat pahenemassa tulivuori Kilauean purkauksessa Havaijilla kun laavavirrat ovat katkaisseet uusia teitä. Havaijin suurimmalla saarella sijaitsevan Kilauean purkaus alkoi kuukausi sitten.Tulivuori syöksee ilmaan tuhkaa, kaasuja ja muita vaarallisia aineita, jotka leviävät tuulten mukana.Viranomaiset varoittivat tiistaina asukkaita lasikiteistä, joita syntyy purkauksessa. Vulkaaniset lasikiteet ovat vaarallisia silmille ja keuhkoille.Tiistaina tulivuoresta purkautui tuhkapilvi, joka nousi noin 4 600 metrin korkeuteen, kertoo uutistoimisto Reuters.Viranomaiset varoittivat, että tuhkapilvi liikkuu luoteen suuntaan. Kaikki pilven alle jäävät ovat vaarassa.Kilauean purkauksessa laavaa virtaa tulivuoren pääkraaterista ja lähes 10 kilometriä pitkästä halkeamasta. Laavaa on virrannut tulivuoren itäiseltä reunalta noin 40 kilometrin matkan.Laavavirta etenee nopeasti.Tulivuoren purkaus on vaurioittanut taloja ja teitä. Pääsaaren kaakkoisosassa on ainakin 82 taloa on tuhoutunut purkauksen vuoksi. Noin 2 000 ihmistä on joutunut jättämään kotinsa.Maanantaina viranomaiset kertoivat, että laavamassat olivat puhkaisseet tiensä geotermiseen voimalaitokseen. Voimalaitos tuottaa neljänneksen Havaijin pääsaaren sähköstä. Polttavan kiviaineksen kerrottiin peittäneen kaksi räjähdysherkkää porakaivoa.