Ulkomaat

Syyttäjä: Isä pelaili Pokemon Go:ta kaupungilla kun poika roikkui hengen­vaarallisesti pariisilaiselta parvekk

Katso yllä olevalta videolta, kuinka Mamoudou Gassama riuhtoi itsensä ylös parvekkeita pitkin ja kiskaisi lapsen turvaan.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





4-vuotias

Pikkupojan