Ulkomaat

Väkivalta kiihtyy Gazan kaistalla: kranaatteja ja tykkitulta

Gazan kaistalta ammuttiin aamun aikana kymmeniä kranaatteja Israeliin, kertoo maan armeija. Israelin ilmapuolustusjärjestelmä tuhosi valtaosan kranaateista, mutta osa päätyi maahan asti. Kyseessä on tiettävästi suurin kranaattikeskitys Israeliin sitten vuoden 2014 sodan.Kranaatit eivät aiheuttaneet henkilövahinkoja. Yksi kranaatti räjähti lähellä lastentarhaa, mutta rakennuksessa ei tiettävästi ollut lapsia.Palestiinalaislähteiden mukaan Israelin panssarivaunut tulittivat palestiinalaisjärjestöjen tarkkailupisteitä aamulla. Israelin armeijan edustaja ei ollut tietoinen tapauksesta.Ainakin 121 palestiinalaista on saanut surmansa israelilaisten sotilaiden tulituksessa Gazan rajalla sen jälkeen kun levottomuudet alkoivat maaliskuun lopussa. Palestiinalaiset ovat vaatineet vuoden 1948 sodan pakolaisille oikeutta palata nykyisin Israelissa sijaitseviin koteihinsa.Lisäksi Yhdysvaltain päätös siirtää suurlähetystönsä Tel Avivista Jerusalemiin on kuohuttanut palestiinalaisia, jotka haluavat osan Jerusalemista oman valtionsa pääkaupungiksi.Palestiinalaisaktivistit yrittävät tänään murtaa Israelin merisaarron ainakin yhdellä aluksella, joka kuljettaa sairaalahoitoon pyrkiviä, opiskelijoita ja työnhakijoita. Israel sulki Gazan merireitit yli vuosikymmenen sitten, koska meritse kuljetettiin Israelin mukaan aseita Gazaa hallitsevalle Hamas-äärijärjestölle.