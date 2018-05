Ulkomaat

Suomalainen sai sakot kananmunista Venäjällä – 30 munaa takavarikoitiin ja palautetaan Suomeen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Venäjän mediassa leviää uutinen suomalaisturistista, jonka käsimatkatavaroista löytyi kaksi kennollista laittomia raakoja kananmunia.Karjalan elintarviketurvallisuudesta vastaava viranomainen takavarikoi mieheltä yhteensä 30 munaa ja määräsi ne palautettavaksi takaisin Suomeen.Kaiken lisäksi miehelle määrättiin 500 ruplan hallinnollinen sakko, mikä tekee hieman vajaat 7 euroa.Kananmunatakavarikko tehtiin maanantaina Lotan rajanylityspaikalla, joka sijaitsee Raja-Joosepin kohdalla Venäjän puolella.Elintarviketurvallisuusviranomainen Rosselhoznadzor kertoi Venäjän medialle, että miehellä ei ollut mukanaan tarvittavia dokumentteja, jotka olisivat oikeuttaneet munien tuontiin Venäjälle. Mies itse oli puolestaan puolustautunut, ettei hän tiennyt raakojen kananmunien olevan kiellettyjen elintarvikkeiden listalla.Meduza-uutissivuston mukaan raakojen kananmunien tuontikielto on ollut voimassa vuodesta 2010. Kielto tuli siten voimaan jo ennen kuin Venäjä sääti vuoden 2014 Krimin kaappauksen jälkimainingissa vastapakotteita eurooppalaisille eläinperäisille elintarvikkeille.Venäjä vaatii, että henkilökohtaiseen kulutukseen tuotavien eläinperäisten elintarvikkeiden on oltava tehdaspakkauksissa ja valmistetussa muodossa eli esimerkiksi lämpökäsiteltyjä. Käytännössä tästä säännöstä on kuitenkin joustettu muun muassa tuoreen kalan kohdalla, sillä venäläiset turistit vievät yhä edelleen Suomesta tuliaiseksi raakaa kalaa tuoretiskiltä.Venäjän sääntöjen mukaan henkilökohtaiseen kulutukseen saa tuoda maksimissaan viisi kiloa eläinperäisiä pakotteiden alaisia ruokia, kuten esimerkiksi juustoa tai voita.