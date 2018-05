Ulkomaat

Venäläissotilaita kuoli Isisin hyökkäyksessä Syyriassa

27.5. 16:23

Neljä venäläissotilasta on saanut surmansa äärijärjestö Isisin joukkojen hyökkäyksessä Syyrian itäosassa, kertoi Venäjän puolustusministeriö sunnuntaina.

Syyrian sisällissotaa seuraavan Syrian Observatory for Human Rights -ryhmän mukaan kuolleita venäläisiä olisi yhdeksän, joista vain osa kuului Venäjän armeijaan.



Venäjä on Syyrian hallinnon tärkein tukija. Armeijan sotilaiden lisäksi maassa on kerrottu olevan jonkin verran venäläisiä palkkasotureita.



Isis-taistelijat hyökkäsivät puolustusministeriön mukaan Syyrian armeijan tykistöpatteriin yöllä. Toista tuntia kestäneessä yhteenotossa kuoli myös 26 Syyrian armeijan sotilasta ja 43 jihadistia.



Syyrian kahdeksatta vuotta jatkuvassa sisällissodassa on kuollut ainakin 350 000 ihmistä ja miljoonat ovat joutuneet pakolaisiksi.